Inter-Cagliari venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si gioca la partita tra Inter e Cagliari. L’Inter, che si trova a nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica, punta a consolidare la propria posizione e a rafforzare la propria corsa verso il titolo. La squadra ospite, il Cagliari, arriva con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista dell’incontro.

Dopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il Cagliari. Le due squadre si affrontano venerdì sera a San Siro e i nerazzurri vanno anche a caccia della sesta vittoria nelle ultime 7 gare casalinghe in campionato. Gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Parma-Cagliari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Biglietti Inter-Cagliari: apre la rivendita per gli abbonati Full; Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Cagliari venerdì ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming; Inter-Cagliari, venerdì 17 aprile alle 20.45 la partita contro i sardi: ecco dove vederla in tv. Inter-Cagliari venerdì ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streamingInter-Cagliari, sfida valida per la 33ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà venerdì 17 aprile alle 20:45: dove vederla in tv ... fcinter1908.it Dove vedere Inter-Cagliari, diretta tv e streaming del matchNuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo la pirotecnica vittoria per 3-4 ottenuta in rimonta in casa del Como. Nella stessa giornata il Napoli ha sorprendentemente pareggiat ... passioneinter.com Passione Inter. . Il futuro di Chivu passa per lo Scudetto, il punto in vista del Cagliari, un occhio al mercato e non solo... Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai inter facebook Inter, Lautaro e Bisseck ancora a parte: le news verso il Cagliari #SkySport #SkySerieA x.com