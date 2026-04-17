Inter-Cagliari venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bastoni non convocato

Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si gioca Inter-Cagliari, con le formazioni che saranno annunciate nelle prossime ore. L’Inter, che ha aumentato il suo vantaggio sulla seconda squadra a nove punti, punta a consolidare la posizione in classifica con una vittoria davanti ai propri tifosi. Tra le assenze, non figura Bastoni, che non è stato convocato. Le quote e i pronostici sono stati già iniziati a circolare tra gli addetti ai lavori.

Dopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il Cagliari. Le due squadre si affrontano venerdì sera a San Siro e i nerazzurri vanno anche a caccia della sesta vittoria nelle ultime 7 gare casalinghe in campionato. Gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bastoni non convocato Notizie correlate Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il... Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gara in discesa per i nerazzurriDopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Cagliari: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La presentazione della 33^ giornata di Serie A; Inter-Cagliari: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Dove vedere Inter-Cagliari, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 aprile 2026Da non perdere anche Sassuolo-Como e in Serie B Sampdoria-Monza ... msn.com Probabili formazioni Inter Cagliari | Quote: sfida in casa Esposito (Serie A, oggi 17 aprile 2026)Probabili formazioni Inter Cagliari, oggi 17 aprile 2026: le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per la 33^ giornata di Serie A a San Siro. ilsussidiario.net La conferenza stampa della vigilia di Inter-Cagliari è stata anche l’occasione per Chivu di parlare del suo registro comunicativo, che a giudizio di alcuni commentatori sarebbe cambiato rispetto ai primi mesi della stagione facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter- #Cagliari x.com