Inter-Cagliari venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bastoni non convocato
Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si gioca Inter-Cagliari, con le formazioni che saranno annunciate nelle prossime ore. L’Inter, che ha aumentato il suo vantaggio sulla seconda squadra a nove punti, punta a consolidare la posizione in classifica con una vittoria davanti ai propri tifosi. Tra le assenze, non figura Bastoni, che non è stato convocato. Le quote e i pronostici sono stati già iniziati a circolare tra gli addetti ai lavori.
Dopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il Cagliari. Le due squadre si affrontano venerdì sera a San Siro e i nerazzurri vanno anche a caccia della sesta vittoria nelle ultime 7 gare casalinghe in campionato. Gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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