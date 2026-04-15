Inter-Cagliari venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Gara in discesa per i nerazzurri
Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:45 si gioca Inter-Cagliari, una partita valida per il campionato. L’Inter, dopo aver aumentato il vantaggio sulla seconda squadra a nove punti, punta a consolidare la propria posizione con una vittoria davanti ai propri tifosi. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già stati annunciati, con i nerazzurri favoriti per ottenere i tre punti.
Dopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il Cagliari. Le due squadre si affrontano venerdì sera a San Siro e i nerazzurri vanno anche a caccia della sesta vittoria nelle ultime 7 gare casalinghe in campionato. Gli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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