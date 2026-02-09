Stasera alle 20,45 l’Olimpico si riempie per la sfida tra Roma e Cagliari. La partita di Serie A si gioca in un clima di attesa e tensione, con le due squadre pronte a darsi battaglia per punti importanti in classifica. I tifosi si preparano a seguire la gara sia in tv che in streaming, mentre gli allenatori sono già al lavoro sulle formazioni che scenderanno in campo. La sfida rappresenta un’occasione per i giallorossi di consolidare la loro posizione e per i sardi di fare risultato in tras

Roma Cagliari streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. ROMA CAGLIARI STREAMING TV – Oggi, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 20,45 Roma e Cagliari scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 24esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Roma Cagliari in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Roma e Cagliari sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Approfondimenti su Roma Cagliari

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

In Diretta : Roma vs Napoli | Serie A - 2025/26 | Streaming completo della partita

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Roma-Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Dove vedere Roma-Cagliari in TV e LIVE streaming; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Serie A, Roma–Cagliari: dove vederla in TV e streaming (9 febbraio 2026)La 24ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Roma e Cagliari, in programma lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di ... funweek.it

Roma-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa Roma punta a interrompere la striscia di tre partite senza vittorie, la più lunga della gestione Gasperini. L'occasione si presenta stasera all'Olimpico contro il Cagliari di Fabio Pisacane, in occ ... tuttosport.com

Roma Cagliari, la probabile formazione di SkySport facebook

#Cagliari, #Pisacane: «La #Roma ha grande valore, #Mina è out» Il tecnico: « #Gasperini è forte e furbo. Questa gara sarà una vera battaglia». #Dossena pronto a partire al 1', in avanti #Esposito e #Kilicsoy @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaCagliari x.com