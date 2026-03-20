Cagliari Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi alle 18:30 alla Sardegna Arena si sfidano Cagliari e Napoli nella 30ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita viene trasmessa in streaming e diretta tv, con le probabili formazioni che anticipano l'inizio dell'incontro. Sono coinvolti i due club che si affrontano in una gara valida per il campionato italiano.

Cagliari Napoli streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CAGLIARI NAPOLI STREAMING TV – Oggi, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18,30 Cagliari e Napoli scendono in campo alla Sardegna Arena, partita valida per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cagliari Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cagliari e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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