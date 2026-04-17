L'incontro tra Inter e Cagliari si svolgerà questa sera a San Siro alle 20:45. L'arbitro designato per la partita è Matteo Marchetti, assistito dai giudici di gara Rossi e Cavallina. La sfida sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva, ma non è ancora stato confermato se la trasmissione avverrà su Sky o Dazn. La partita rappresenta un appuntamento importante del campionato di calcio italiano.

L'Inter insegue lo scudetto. A San Siro arriva il Cagliari di Pisacane. A Chivu mancano 10 punti per vincere il titolo, il primo della sua vita da allenatore. I sardi, invece, lottano per non retrocedere. L'arbitro sarà Matteo Marchetti, coadiuvato da Luigi Rossi e Alex Cavallina. Il quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina di Bergamo. Francesco Meraviglia (Prato) e Marco Di Bello (Brindisi) saranno invece rispettivamente Var e Avar. L'Inter viaggia a vele spiegate verso lo scudetto numero 21. Nell'ultimo turno ha vinto in rimonta contro il Como dopo essere andata sotto di due gol. Non ci sarànno nè capitan Lautaro Martinez nè Bastoni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Cagliari, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Juventus-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A

Notizie correlate

Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniInter-Cagliari è l’anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di...

Leggi anche: Inter-Pisa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Inter-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A; Dove vedere Inter-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Cagliari: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A, dove vedere Inter-Cagliari: canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniInter-Cagliari è l’anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ... fanpage.it

Inter-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie ANel venerdì della 33^ giornata di Serie A, l'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Chivu deve fare a meno di Bastoni che non è al 100%, mentre davanti ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito. Pisacane va ... sport.sky.it

Manca poco... AVANTI INTER! Matchday Serie A, 33ª giornata INTER-Cagliari DAZN, Sky Sport 20:45 - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter- #Cagliari x.com