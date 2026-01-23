Inter-Pisa | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Domenica si affrontano Inter e Pisa in una sfida valida per il campionato. La partita si può seguire in diretta su Sky, Dazn o Now, a seconda dell’abbonamento. Ecco le modalità di visione in tv e streaming, per chi desidera seguire l’incontro comodamente da casa o in mobilità. La sfida si svolge a San Siro, con entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti in classifica.

Non c'è tempo per respirare. Reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Arsenal, l'Inter è costretta a rituffarsi subito in campionato per l'anticipo della 22ª giornata contro il Pisa. I nerazzurri, capolisti a quota 49 punti, possono salire momentaneamente a +6 sul Milan, impegnato domenica sera in casa della Roma. Fischio d'inizio previsto alle 20.45 a San Siro. Arbitro della sfida sarà Marcenaro, della sezione di Genova. In Italia la squadra di Chivu è in un ottimo momento di forma: ha vinto 8 delle ultime 9 partite, pareggiando soltanto nello scontro diretto con il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

