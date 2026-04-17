Inter-Cagliari oggi in TV dove vederla su DAZN o Sky e in streaming | orario e formazioni

L'incontro tra Inter e Cagliari si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, come anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e visibile anche su Sky, con possibilità di streaming attraverso le rispettive piattaforme. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Inter-Cagliari è l’anticipo del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Chivu e Pisacane.🔗 Leggi su Fanpage.it

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