Inter Cagliari LIVE | diramate le formazioni ufficiali in porta c’è Martinez De Vrij guida la difesa

Alle 20:45, allo stadio di San Siro, si gioca Inter-Cagliari, partita valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Sono state ufficializzate le formazioni: nel reparto portieri c’è Martinez e De Vrij è il capitano della difesa. La partita sarà trasmessa in diretta e si potrà seguire con aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo a fine primo tempo:.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari LIVE: diramate le formazioni ufficiali, in porta c’è Martinez. De Vrij guida la difesa Notizie correlate Leggi anche: Inter Pisa LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez Inter Roma LIVE: diramate le formazioni ufficiali, in difesa c’è Acerbidi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Formazioni ufficiali Frosinone Cagliari Primavera: le scelte dei tecnici. Inter Cagliari LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchInter Cagliari: i rossoblù di Pisacane scendono in campo per la 33amgiornata del campionato S erie A2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com LIVE Serie A, Inter-Cagliari: segui la cronaca IN DIRETTAL'Inter di Chivu affronta il Cagliari di Pisacane nell'anticipo della 33esima di Serie A. Segui la cronaca in diretta con Interlive.it ... interlive.it