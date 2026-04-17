Inter Cagliari LIVE | diramate le formazioni ufficiali in porta c’è Martinez De Vrij guida la difesa

Da internews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 20:45, allo stadio di San Siro, si gioca Inter-Cagliari, partita valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Sono state ufficializzate le formazioni: nel reparto portieri c’è Martinez e De Vrij è il capitano della difesa. La partita sarà trasmessa in diretta e si potrà seguire con aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo a fine primo tempo:.🔗 Leggi su Internews24.com

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