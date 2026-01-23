Inter Pisa LIVE | diramate le formazioni ufficiali Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez

Alle ore 20:45 a San Siro si disputa Inter Pisa, match valido per la 22ª giornata della Serie A 202526. Sono state ufficializzate le formazioni, con Pio Esposito schierato in coppia con Lautaro Martinez. Segui con noi l’andamento della partita in tempo reale, per aggiornamenti e dettagli sugli episodi principali.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

