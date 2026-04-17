Inter Cagliari LIVE | cronaca risultato e tabellino del match

Alle 20:45 si disputa a San Siro la partita tra l'Inter e il Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. La sfida vede le due squadre affrontarsi in un match che sarà seguito in diretta da appassionati e tifosi, con aggiornamenti sul risultato, le azioni principali e il tabellino in tempo reale. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e attesa tra le due formazioni.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo a fine primo tempo:.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Notizie correlate Inter Pisa LIVE: cronaca, risultato e tabellino del matchCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Leggi anche: Sassuolo Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Verso Inter-Cagliari; Inter, Lautaro e Bisseck ci saranno col Cagliari?; Inter - Cagliari. Inter-Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter-Cagliari di venerdì 17 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Inter-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Cagliari: turno di riposo per Sommer, gioca Pepo Martinez. - facebook.com facebook Serie A, il programma della 33^ giornata: stasera Inter-Cagliari su Sky e in streaming su @NOWTV_It #SkySport #SerieA #SkySerieA x.com