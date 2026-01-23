Segui con attenzione la cronaca e il risultato di Inter Pisa, in programma alle 20:45 a San Siro, valida per la 22ª giornata della Serie A 202526. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale, il tabellino e tutte le informazioni sul match, per rimanere sempre informato sull’esito di questa partita.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter Pisa LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

