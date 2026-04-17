Inter Cagliari LIVE 2-0 | raddoppio di Barella partita in ghiaccio!

Alle 20:45 si gioca a San Siro l’incontro tra Inter e Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. La partita si conclude con un risultato di 2-0 a favore dei nerazzurri, con un raddoppio segnato da Barella. Seguiamo in diretta questa sfida che ha visto l’Inter prendere il comando fin dalle prime fasi.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 56? – Raddoppio di Barella, partita in ghiaccio! 53? – La...🔗 Leggi su Internews24.com

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