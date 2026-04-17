Inter Cagliari LIVE 0-0 | partita bloccata i nerazzurri non riescono a sfondare

Alle 20:45 si è disputata a San Siro la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. La sfida si è conclusa con il punteggio di 0-0, con entrambe le squadre che hanno faticato a trovare la rete. La partita è stata caratterizzata da un gioco equilibrato, ma senza occasioni decisive da parte di nessuna delle due formazioni.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 29? – Partita bloccata, l’Inter non riesce a sfondare 16 –...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 0-0: partita bloccata, i nerazzurri non riescono a sfondare Cagliari-Lecce 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Inter Juventus 3-2 LIVE: Zielinski riporta avanti i nerazzurri! Partita folle! Inter Pisa LIVE 3-2: nerazzurri a caccia del quarto gol per chiudere definitivamente la partitaMercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Cagliari, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter - Cagliari; Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni. Inter-Cagliari 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: si parteLa diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter Cagliari LIVE 0-0: ci prova Seba Esposito!Inter Cagliari: i rossoblù di Pisacane scendono in campo per la 33amgiornata del campionato S erie A2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com Inizia il primo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari #SerieA x.com Inizia il primo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari #SerieA facebook