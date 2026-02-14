DIRETTA Cesena-Venezia 0-2 il raddoppio di Adornate mette in ghiaccio la partita | gol allo scadere del primo tempo

Adorante ha segnato il secondo gol per il Venezia nel primo tempo, causando il raddoppio e mettendo in difficoltà il Cesena. La rete è arrivata negli ultimi secondi del primo tempo, dopo un tentativo di punizione pericoloso da parte degli ospiti. La partita si sta indirizzando chiaramente verso i veneti, che dominano con un risultato già molto favorevole.