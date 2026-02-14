DIRETTA Cesena-Venezia 0-2 il raddoppio di Adornate mette in ghiaccio la partita | gol allo scadere del primo tempo
Adorante ha segnato il secondo gol per il Venezia nel primo tempo, causando il raddoppio e mettendo in difficoltà il Cesena. La rete è arrivata negli ultimi secondi del primo tempo, dopo un tentativo di punizione pericoloso da parte degli ospiti. La partita si sta indirizzando chiaramente verso i veneti, che dominano con un risultato già molto favorevole.
Tutto pronto per Cesena-Venezia allo stadio Manuzzi, partita delicata considerando che il Cavalluccio ha perso cinque delle ultime sette partite 36esimo: punizione per il Venezia, la posizione è molto pericolosa. Gol dei lagunari, Busio beffa Klinsmann con un destro che tocca la traversa e si infila sul primo palo, punizione calciati dai 20 metri 26esimo: Cavalluccio pericoloso con un cross dalla destra, Cerri viene anticipato da un intevento provvidenziale di un difensore lagunare, sarebbe stato un tiro a botta sicura 23esimo: cross di un giocatore del Venezia che si spegne tra le braccia di Klinsmann.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
