Inter Cagliari LIVE 2-0 | Palestra pericolosissimo De Vrij miracoloso!

Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra l’Inter e il Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. L’incontro si conclude con un risultato di 2-0 a favore dell’Inter, grazie a un gol da un calcio di punizione e un’altra rete nel secondo tempo. Durante il match, il portiere dell’Inter effettua un intervento decisivo su un tiro ravvicinato, mentre il Cagliari crea diverse occasioni da rete, ma senza riuscire a segnare.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 68? – Palestra pericolosissimo, De Vrij miracoloso! 56? –...🔗 Leggi su Internews24.com

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