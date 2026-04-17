Inter Cagliari LIVE 0-0 | ospiti subito pericolosi miracoloso Martinez!

Alle 20:45 a San Siro si gioca la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. L'incontro si presenta equilibrato, con i giocatori ospiti subito pericolosi e il portiere locale che si distingue per alcune parate decisive. La partita è seguita in tempo reale, offrendo aggiornamenti sulle azioni più significative e sulle occasioni create da entrambe le squadre.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 3? – Ospiti subito pericolosi, miracoloso Martinez! Si parte a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 0-0: ospiti subito pericolosi, miracoloso Martinez! Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo Inter 0-0 LIVE: Dimarco subito miracoloso su Kone Inter Torino LIVE 0-0: granata pericolosi dalle parti di MartinezMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter-Cagliari, Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e in tv; Inter - Cagliari; Inter-Cagliari: ultimi biglietti e info per i tifosi; Inter-Cagliari oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni. Inter Cagliari LIVE 0-0: inizia il match!Inter Cagliari: i rossoblù di Pisacane scendono in campo per la 33amgiornata del campionato S erie A2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com Serie A: Inter-Cagliari 0-0 DIRETTA e FOTOL'Inter accelera verso il traguardo e inizia a cerchiare le possibili date per la festa scudetto. La rimonta sul Como, unita allo stop del Napoli contro il Parma, ha il sapore del primo vero match poi ... ansa.it Inizia il primo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari #SerieA x.com Inizia il primo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari #SerieA - facebook.com facebook