Alle 18 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Inter, sfida valida per il 24° turno di Serie A. I nerazzurri sono già in vantaggio di due reti e gestiscono la partita senza troppi problemi. Seguiamo il match in diretta.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 29? – Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco! 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d’angolo 9? – RISPONDE L’INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sassuolo Inter 0-2 LIVE: i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio

La Juventus Under 16 si trova in vantaggio 2-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo.

Questa sera al Mapei Stadium si gioca una partita tra Sassuolo e Inter che, sulla carta, sembra favorevole ai nerazzurri, visto il precedente storico.

GOL DI INTER SASSUOLO 2-1: I NERAZZURRI TORNANO ALLA VITTORIA IN CAMPIONATO!

