Inter Cagliari LIVE 0-0 | Palestra calcia alto dopo un ottimo contropiede sardi intraprendenti in questo avvio
Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra l'Inter e il Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. In questa fase iniziale della partita, il Cagliari ha avuto alcune occasioni e si è mostrato intraprendente, mentre l'Inter ha avuto un tentativo di controffensiva che si è concluso con un tiro alto di Palestra. Segui la diretta di questa sfida con aggiornamenti in tempo reale.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 12? – Palestra calcia alto dopo un ottimo contropiede, sardi intraprendenti in questo avvio 3? – Ospiti subito pericolosi, miracoloso Martinez! Si parte a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.🔗 Leggi su Internews24.com
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