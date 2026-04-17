Inter Cagliari LIVE 0-0 | Palestra calcia alto dopo un ottimo contropiede sardi intraprendenti in questo avvio

Alle 20:45 si gioca a San Siro l'incontro tra l'Inter e il Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. In questa fase iniziale della partita, il Cagliari ha avuto alcune occasioni e si è mostrato intraprendente, mentre l'Inter ha avuto un tentativo di controffensiva che si è concluso con un tiro alto di Palestra. Segui la diretta di questa sfida con aggiornamenti in tempo reale.