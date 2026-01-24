Fiorentina Cagliari 1-2 | Palestra trascina i sardi altri tre punti dopo la Juve Cade di nuovo la Viola

La partita tra Fiorentina e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-2, con i sardi che sono riusciti a ottenere la vittoria grazie alle prestazioni di Palestra. La squadra ospite ha conquistato altri tre punti, proseguendo il suo percorso positivo dopo il successo contro la Juventus. Per la Fiorentina, invece, si tratta di una sconfitta che richiede analisi e riflessioni per migliorare la situazione in classifica.

dopo quattro risultati utili consecutivi. Il Cagliari sbanca il "Franchi" nel segno di Marco Palestra, il gioiello classe 2005 di proprietà dell'Atalanta che sta incantando la Serie A. In una sfida salvezza vibrante, il laterale azzurro trascina i sardi con una prestazione totale: prima pennella il cross per l'incornata vincente di Kiliçsoy, poi firma il raddoppio con una ripartenza micidiale che fredda De Gea. Fiorentina tra ombre e rimpianti. Per la Fiorentina di Vanoli, invece, è un pomeriggio amaro che interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardi. Il Cagliari ottiene una vittoria importante in chiave salvezza, battendo 2-1 la Fiorentina al 'Franchi' nella 22ª giornata di Serie A. Colpo Cagliari: al Franchi la Fiorentina cade 2-1. Fiorentina – Cagliari 1-2 cronaca e highlights: Kilicsoy e Palestra riportano la Viola all'inferno. Fiorentina-Cagliari 1-2: segnano Kilicsoy e Palestra, inutile il gol di Brescianini. Serie A. Fiorentina-Cagliari 1-2: la Viola lascia a casa 3 punti preziosissimi in chiave salvezza.

