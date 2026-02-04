Inter Torino LIVE 0-0 | granata pericolosi dalle parti di Martinez

Questa sera all’U Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita è ancora aperta e le due squadre si stanno affrontando senza esclusione di colpi. Finora, nessuna delle due ha trovato il gol, anche se i granata sono stati pericolosi più volte vicino a Martinez. La partita è combattuta e può cambiare da un momento all’altro.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Torino LIVE 0-0: granata pericolosi dalle parti di Martinez Approfondimenti su Inter Torino 2025 Parma Inter LIVE 0-1: nerazzurri pericolosi dalle parti di Corvi Alle ore 20:45 al Tardini si disputa Parma-Inter, incontro valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Inter 0-0, nerazzurri pericolosi con Lautaro Martinez Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Inter e altre partite della 21ª giornata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Torino 2025 Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT. Inter-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa ItaliaLa diretta live di Inter-Torino di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Coppa Italia - Inter-Torino 0-0 (8') - Comincia la garaPRIMO TEMPO 7' Kulenovic serve al limite Vlasi che prova a calciare ma con l'uomo davanti che colpisce al corpo. 6' Non decolla ancora la sfida. 4' Bonny servito al limite, ... torinogranata.it Official Starting Lineups – Inter Milan Vs Torino: Issiaka & Davide Frattesi x.com Inter-Torino non si gioca a San Siro facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.