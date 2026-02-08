Sassuolo Inter 0-0 LIVE | Dimarco subito miracoloso su Kone

Alle 18 al Mapei Stadium, Sassuolo e Inter sono scesi in campo per il 24° turno di Serie A. Finora il match si mantiene aperto, con poche emozioni e nessuna rete segnata. Dimarco ha già mostrato di essere in grande forma, parando un calcio di Kone con un intervento rapido e decisivo. I tifosi sono in attesa di vedere se le occasioni arriveranno nel secondo tempo.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter 0-0 LIVE: Dimarco subito miracoloso su Kone Approfondimenti su Sassuolo Inter Inter Pisa LIVE 3-2: Scuffet miracoloso su Pio Esposito e Dimarco Alle ore 20:45, a San Siro, si svolge la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata della Serie A 202526. Milan Lazio LIVE 0-0: Maignan subito miracoloso! Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39. Live, Sassuolo-Inter 0-0: Bisseck e Zielinski dal 1? e in attacco spazio alla Thu-LaIn campo alle 18 a Reggio Emilia. I nerazzurri non perdono da 11 partite in campionato, i neroverdi hanno centrato due successi nelle ultime gare ... msn.com DIRETTA/ Sassuolo Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Thuram titolare, c’è Berardi! (8 febbraio 2026)Diretta Sassuolo Inter streaming video tv, oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net #Carnevali si modera su #Audero ma non cambia idea: “È un peccato che Sassuolo-Inter non possa essere vissuta e seguita da tutti” In settimana aveva detto: "Stop ai tifosi dell’#Inter a Sassuolo Mi fa incazzare, perdiamo opportunità di incasso”. Oggi a Sky facebook Le scelte di Grosso e Chivu per Sassuolo-Inter Thuram titolare #Fantacalcio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.