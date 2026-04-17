Alle 20:45 si gioca a San Siro la sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. La partita si è aperta con occasioni da entrambe le squadre, tra cui un tentativo di vantaggio da parte dei padroni di casa e un intervento decisivo di Adopo che ha evitato il gol sulla linea. La prima frazione si è conclusa a reti inviolate, con il match ancora aperto.

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© Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 0-0: Dimarco a un passo dal vantaggio, Adopo salva praticamente sulla linea!

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