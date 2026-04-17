Cagliari Giulini svela | Pio Esposito è un mio grande rimpianto stavo per prenderlo 2 anni fa ma ora ci godiamo Sebastiano! Su Palestra e Caprile ho una convinzione

Il presidente del Cagliari ha commentato alcune decisioni di mercato e i giocatori attualmente in rosa, tra cui Pio Esposito, che ha definito un grande rimpianto per non averlo acquistato due anni fa. Ha anche espresso fiducia nei confronti di Sebastiano e ha parlato delle sue convinzioni riguardo a Palestra e Caprile. La sua intervista si è concentrata sulle prospettive della squadra in vista della prossima partita a San Siro.