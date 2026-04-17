Inter-Cagliari le pagelle | paziente e cinica la capolista se ne va

Nel match tra Inter e Cagliari, la squadra di casa ha mostrato un atteggiamento paziente e cinico, gestendo con attenzione le fasi di gioco. Dopo un primo tempo di studio, la capolista ha accelerato all’inizio della ripresa, portando a segno un gol decisivo. Thuram e Barella hanno confermato le recenti prestazioni positive, mentre Zielinski ha siglato un gol da fuori area. La vittoria ha portato la squadra al primo posto, almeno fino al risultato delle altre gare.

Un tempo per capire come forzare lo schieramento ospite, poi la sgasata a inizio ripresa. Thuram e Barella confermano le ultime prestazioni positive, Zielinski la mette all’incrocio e la capolista vola – almeno per una notte – a più dodici sul Napoli. Inter-Cagliari finisce 3-0: le pagelle della Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Cagliari, le pagelle: paziente e cinica, la capolista se ne va Notizie correlate Leggi anche: Il Grifone vince ancora: "La capolista se ne va" Milan, Polverosi: “La capolista non se ne va. Sulle scelte di Allegri …”Il Milan piega il Bologna al Dall'Ara con una delle prove più convincenti della stagione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Inter-Cagliari in tv: probabili formazioni; Lautaro e Bisseck infortunati, Sucic e Akanji indisponibili: Chivu scioglie i nodi per Inter-Cagliari; Cagliari-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Esposito vale il +6, Okereke e Bonazzoli non si vedono; Cagliari Cremonese, pagelle della partita di Serie A. Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Palestra ci prova, gli altri molto pocoLe nostre pagelle dopo Inter-Cagliari 3-0: Palestra esce a testa altissima, mentre appaiono poco consistenti gli attaccanti ... cagliaripad.it Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Mkhitaryan distratto (5,5); Barella assist-man (7.5); Martinez a sorpresa (6)L'Inter vince contro il Cagliari e si avvicina rapidamente allo scudetto: i nerazzurri battono gli avversari con un perentorio 3-0 firmato da Thuram, Barella (gol dell'ex per lui) ... ilmessaggero.it Radiolina. . Post partita Inter - Cagliari Interagisci con noi: Linea diretta: 070 41 5 0 5 WhatsApp: 340 87 15 0 15 facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com