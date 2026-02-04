Milan Polverosi | La capolista non se ne va Sulle scelte di Allegri …

Alberto Polverosi critica il Milan, che resta al comando in classifica. Secondo il giornalista, nonostante le difficoltà, la squadra di Allegri continua a rimanere in testa e non si lascia intimidire. Polverosi osserva che le scelte dell’allenatore sono fondamentali in un momento complicato e che i rossoneri devono restare concentrati per mantenere la posizione. La partita di ieri ha mostrato alcune lacune, ma il Milan ha dimostrato di saper resistere alle pressioni.

Il Milan piega il Bologna al Dall'Ara con una delle prove più convincenti della stagione. 3-0 netto: occasioni, giocate e una superiorità in campo che non è mai sembrata in discussione. Una vittoria fondamentale, sia per non perdere contatto con l'Inter, che per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Nell'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato la prestazione dei rossoneri, vediamo le sue parole.

