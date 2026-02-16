Il Grifone vince ancora | La capolista se ne va

Il Grifone ha conquistato un’altra vittoria, spingendo via la capolista e lasciando i tifosi di Grosseto a festeggiare. La squadra ha dominato il campo e ha guadagnato tre punti importanti, allontanando le rivali più vicine in classifica. Circa 400 sostenitori sono arrivati allo stadio per sostenere la squadra e hanno acclamato il risultato finale. La distanza di 11 punti dai secondi in classifica, Seravezza e Tau, diventa sempre più difficile da recuperare, soprattutto considerando che si sfideranno nella prossima giornata.

SERIE D La capolista se ne va. Un classico intramontabile quello che intonano i circa 400 tifosi arrivati da Grosseto al fischio finale, perché dilapidare 11 punti di vantaggio sulle seconde, Seravezza e Tau, (che domenica prossima si sfideranno) appare impresa titanica. Il Grosseto vince con merito in Lucchesia, dopo un primo tempo bloccato, ma facendo emergere la sua cifra tecnica nella ripresa, quando ha costruito diverse chance per passare e lo ha fatto al momento opportuno. Con la rosa a disposizione che ha, mister Indiani ci ha messo lo zampino su questo successo, con l'inserimento di Riccobono e Malva subito dopo l'intervallo.