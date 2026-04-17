Inter-Cagliari le pagelle | Barella show da 7,5 Bene Palestra 6,5
Nella partita tra Inter e Cagliari, i giudizi dei voti assegnati dai commentatori sportivi evidenziano un’ottima prestazione dei nerazzurri, con Barella che riceve un 7,5 e Palestra un 6,5. Nessun giocatore dell’Inter viene valutato sotto la sufficienza. Tra i sardi, oltre all’esterno, vengono segnalati positivamente Adopo e Obert, mentre altri elementi non si distinguono particolarmente. La partita si è conclusa senza sorprese significative nei voti complessivi.
Nessuna insufficienza nei nerazzurri. Nei sardi invece, oltre l'esterno, si salvano Adopo e Obert. Male Sebastiano Esposito, Pio vince il derby.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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