Inter-Cagliari le pagelle | Barella show da 7,5 Bene Palestra 6,5

Nella partita tra Inter e Cagliari, i giudizi dei voti assegnati dai commentatori sportivi evidenziano un’ottima prestazione dei nerazzurri, con Barella che riceve un 7,5 e Palestra un 6,5. Nessun giocatore dell’Inter viene valutato sotto la sufficienza. Tra i sardi, oltre all’esterno, vengono segnalati positivamente Adopo e Obert, mentre altri elementi non si distinguono particolarmente. La partita si è conclusa senza sorprese significative nei voti complessivi.