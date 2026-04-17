Inter-Cagliari le pagelle | Barella show da 7,5 Bene Palestra 6,5

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Inter e Cagliari, i giudizi dei voti assegnati dai commentatori sportivi evidenziano un’ottima prestazione dei nerazzurri, con Barella che riceve un 7,5 e Palestra un 6,5. Nessun giocatore dell’Inter viene valutato sotto la sufficienza. Tra i sardi, oltre all’esterno, vengono segnalati positivamente Adopo e Obert, mentre altri elementi non si distinguono particolarmente. La partita si è conclusa senza sorprese significative nei voti complessivi.

Nessuna insufficienza nei nerazzurri. Nei sardi invece, oltre l'esterno, si salvano Adopo e Obert. Male Sebastiano Esposito, Pio vince il derby.🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter cagliari le pagelle barella show da 75 bene palestra 65
© Gazzetta.it - Inter-Cagliari, le pagelle: Barella, show da 7,5. Bene Palestra, 6,5

Notizie correlate

Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Mkhitaryan distratto (5,5); Barella assist-man (7.5); Martinez a sorpresa (6)L'Inter vince contro il Cagliari e si avvicina rapidamente allo scudetto: i nerazzurri battono gli avversari con un perentorio 3-0 firmato da Thuram,...

Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da WesleyLa Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinato da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Como-Inter 3-4, le pagelle della partita di Serie A; Dove vedere Inter-Cagliari in tv: probabili formazioni; Lautaro e Bisseck infortunati, Sucic e Akanji indisponibili: Chivu scioglie i nodi per Inter-Cagliari; Cagliari-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Esposito vale il +6, Okereke e Bonazzoli non si vedono.

inter cagliari inter cagliari le pagelleInter-Cagliari, le pagelle rossoblù: Palestra ultimo a mollare, male MinaIl Cagliari tiene testa all’Inter capolista fino al 52’, poi si arrende e perde 3-0: nelle pagelle fra i non molti a salvarsi c’è – ancora una volta – il solito Palestra Evita il gol sul finire del ... unionesarda.it

inter cagliari inter cagliari le pagellePAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 3-0: Barella è ovunque, Thuram non si ferma più. Mina gioca a calciPagelle Inter-Cagliari 33esima giornata di Serie A: voti top e flop da Barella a Thuram passando per Palestra e Mkhitaryan ... calciomercato.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.