Inter-Cagliari 3-0 le pagelle | Mkhitaryan distratto 5,5; Barella assist-man 7.5; Martinez a sorpresa 6

Da ilmessaggero.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'incontro tra Inter e Cagliari, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria per 3-0. La partita ha visto il primo gol di Thuram, seguito da una rete di Barella, che ha approfittato di un assist, e da un altro gol di Martinez. Mkhitaryan ha mostrato alcune distrazioni, mentre Barella si è distinto come assist-man e Martinez si è comportato in modo inatteso rispetto alle aspettative.

L'Inter vince contro il Cagliari e si avvicina rapidamente allo scudetto: i nerazzurri battono gli avversari con un perentorio 3-0 firmato da Thuram, Barella (gol dell'ex per lui) e Zielinski. Dopo un primo tempo dal ritmo alto ma senza reti, gli uomini di Chivu risolvono la pratica nella seconda metà di gara riuscendo a portare a casa i tre punti anche contro i rossoblù. Adesso i milanesi sono a +12 dal Napoli quando mancano cinque gare alla fine del campionato. Dal canto proprio, i sardi rimangono a sei punti dalla Cremonese e dal Lecce ma con una gara in più.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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