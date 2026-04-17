Inter-Cagliari 3-0 le pagelle | Mkhitaryan distratto 5,5; Barella assist-man 7.5; Martinez a sorpresa 6

Nell'incontro tra Inter e Cagliari, i nerazzurri hanno conquistato una vittoria per 3-0. La partita ha visto il primo gol di Thuram, seguito da una rete di Barella, che ha approfittato di un assist, e da un altro gol di Martinez. Mkhitaryan ha mostrato alcune distrazioni, mentre Barella si è distinto come assist-man e Martinez si è comportato in modo inatteso rispetto alle aspettative.

L'Inter vince contro il Cagliari e si avvicina rapidamente allo scudetto: i nerazzurri battono gli avversari con un perentorio 3-0 firmato da Thuram, Barella (gol dell'ex per lui) e Zielinski. Dopo un primo tempo dal ritmo alto ma senza reti, gli uomini di Chivu risolvono la pratica nella seconda metà di gara riuscendo a portare a casa i tre punti anche contro i rossoblù. Adesso i milanesi sono a +12 dal Napoli quando mancano cinque gare alla fine del campionato. Dal canto proprio, i sardi rimangono a sei punti dalla Cremonese e dal Lecce ma con una gara in più.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Mkhitaryan distratto (5,5); Barella assist-man (7.5); Martinez a sorpresa (6) Notizie correlate PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 3-0: Barella è ovunque, Thuram non si ferma più. Mina gioca a calciVoti, Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 33esima giornata di Serie A Anche stasera la vera Inter emerge nel secondo... Infortunati Inter, le ultime sulle condizioni di Lautaro Martinez e MkhitaryanCalciomercato Inter LIVE: si lavora per il rinnovo di Dimarco, il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastoni Calciomercato Inter,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I prossimi appuntamenti dell'Inter; Inter-Cagliari: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Inter - Cagliari; Inter Cagliari, Marchetti l’arbitro dell’anticipo di Serie A. Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri a +12 sul NapoliL'Inter compie un altro passo verso lo scudetto. I nerazzurri di Chivu superano il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A. lapresse.it Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 facebook Inizia il secondo tempo di Inter-Cagliari #InterCagliari 0-0 x.com