La Roma batte 2-0 il Cagliari senza troppi sforzi. Malen segna due volte, portando a casa la sua prima doppietta in Italia e la prima gioia all’Olimpico. Pisilli cresce, mentre Palestra si fa contenere da Wesley. La partita si conclude senza grandi sorprese.

La Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinato da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima gioia all'Olimpico. La squadra di Gasp si impone sotto gli occhi attenti di Francesco Totti, presente sugli spalti e acclamato dal suo pubblico. Dopo diverse occasioni, la partita la sblocca Malen che sfrutta l'imbucata di Mancini e buca Caprile con un tocco sotto di grande classe. Nella ripresa l'olandese replica su una splendida giocata di Celik che gli regala un cioccolatino da spingere in rete. La Roma aggancia la Juventus al quarto posto a quota 46 e resta a -3 dal terzo posto occupato dal Napoli e tra una settimana Gasp farà visita proprio a Conte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da Wesley

Approfondimenti su Roma Cagliari 2023

Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari scendono in campo per una partita fondamentale per la corsa alla Champions.

Pochi minuti al calcio d’inizio all’Olimpico, dove Roma e Cagliari scendono in campo per il posticipo della 24ª giornata di Serie A.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Cagliari 2023

Argomenti discussi: Roma-Cagliari, probabili formazioni: Zaragoza favorito su Pellegrini; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma–Cagliari, le formazioni ufficiali.

Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da WesleyLa Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinato da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima gioia all'Olimpico. La squadra di Gasp ... ilmessaggero.it

Roma-Cagliari 2-0: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (39’ st El Aynaoui), Pisilli,. tuttomercatoweb.com

Serie A, Roma-Cagliari 2-0: doppietta di Malen, i giallorossi agganciano la Juve al 4° posto Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-24-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-i facebook

Serie A'da Roma - Cagliari mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com