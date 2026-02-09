Roma-Cagliari 2-0 le pagelle | Malen 8 domina Pisilli 7 in crescita Palestra 6 contenuto da Wesley

Da ilmessaggero.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma batte 2-0 il Cagliari senza troppi sforzi. Malen segna due volte, portando a casa la sua prima doppietta in Italia e la prima gioia all’Olimpico. Pisilli cresce, mentre Palestra si fa contenere da Wesley. La partita si conclude senza grandi sorprese.

La Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinato da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima gioia all'Olimpico. La squadra di Gasp si impone sotto gli occhi attenti di Francesco Totti, presente sugli spalti e acclamato dal suo pubblico. Dopo diverse occasioni, la partita la sblocca Malen che sfrutta l'imbucata di Mancini e buca Caprile con un tocco sotto di grande classe. Nella ripresa l'olandese replica su una splendida giocata di Celik che gli regala un cioccolatino da spingere in rete. La Roma aggancia la Juventus al quarto posto a quota 46 e resta a -3 dal terzo posto occupato dal Napoli e tra una settimana Gasp farà visita proprio a Conte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma cagliari 2 0 le pagelle malen 8 domina pisilli 7 in crescita palestra 6 contenuto da wesley

© Ilmessaggero.it - Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da Wesley

Approfondimenti su Roma Cagliari 2023

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Malen al centro dell’attacco, Pisilli in mezzo con Cristante

Questa sera all’Olimpico Roma e Cagliari scendono in campo per una partita fondamentale per la corsa alla Champions.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco

Pochi minuti al calcio d’inizio all’Olimpico, dove Roma e Cagliari scendono in campo per il posticipo della 24ª giornata di Serie A.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Cagliari 2023

Argomenti discussi: Roma-Cagliari, probabili formazioni: Zaragoza favorito su Pellegrini; Roma-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Roma–Cagliari, le formazioni ufficiali.

roma cagliari 2 0Roma-Cagliari 2-0, le pagelle: Malen (8) domina, Pisilli (7) in crescita, Palestra (6) contenuto da WesleyLa Roma batte 2-0 il Cagliari senza particolari problemi, trascinato da un decisivo Malen che sigla la sua prima doppietta italiana e trova la prima gioia all'Olimpico. La squadra di Gasp ... ilmessaggero.it

roma cagliari 2 0Roma-Cagliari 2-0: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante (39’ st El Aynaoui), Pisilli,. tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.