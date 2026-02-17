Bodo-Inter Chivu in attacco con Esposito Lautaro Gioca Bastoni | probabili formazioni e orari tv

Il Bodo-Inter si gioca oggi in Norvegia, perché l’Inter vuole qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Chivu, in attacco, schiera Esposito e Lautaro, mentre Bastoni torna in difesa. La partita inizia alle 18.45 e sarà trasmessa in diretta sulle tv italiane.

Milano, 17 febbraio 2026 – Il primo passo verso il tabellone a eliminazione diretta della Champions League arriva in quel di Bodo in Norvegia. Mancati i primi otto posti nella fase a campionato, l’Inter deve tuffarsi nel playoff e nella doppia sfida contro l’insidioso Bodo Glimt, soprattutto per quanto riguarda l’andata nella fredda Norvegia, dove anche il Manchester City è caduto. Archiviate le polemiche post Inter-Juve, i nerazzurri provano a resettare, dimenticare le voci degli avversari e riordinare le idee per un doppio confronto in cui sono favoriti, ma che non dovranno assolutamente sottovalutare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tv Sassuolo-Inter, torna Lautaro Martinez. Grosso con Berardi: probabili formazioni e orari tvLautaro Martinez torna a disposizione dell’Inter per la partita contro il Sassuolo. Leggi anche: Atletico-Inter, Chivu pensa a Bonny-Lautaro: probabili e orari tv Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo-Inter, parla Chivu in conferenza: gli orari della vigilia di Champions; Bodø/Glimt-Inter, la guida completa; Bodo/Glimt-Inter, tra neve e sintetico Chivu cerca gli ottavi: l’analisi e i precedenti; Inter, Chivu due rientri col Bodo: Zielisnki verso la panchina?. Bastoni e Chivu diretta prima di Bodo-Inter: segui la conferenza stampa LIVEL'allenatore e il difensore nerazzurro parlano in Norvegia alla vigilia dell'andata dei playoff: la cronaca in tempo reale dopo la bufera di Juve-Inter ... corrieredellosport.it Inter-Juve, torna a parlare Chivu: Bisogna smetterla di fare i moralistiDurante la conferenza stampa in vista dell'impegno di Champions League a Bodo, Chivu è tornato sul discusso episodio di Inter-Juventus. spaziointer.it Le parole prima di Bodo-Inter https://mdst.it/4qMvlWr #SportMediaset facebook Knutsen provoca prima di Bodo-Inter: “Spero in una partita leale” x.com