Inter-Genoa 2-0 i nerazzurri continuano la volata verso lo scudetto

L’Inter ha battuto il Genoa 2-0 in una partita valida per il campionato di Serie A, mantenendo il ritmo nella corsa allo scudetto. La squadra nerazzurra, dopo aver subito l’eliminazione dalla Champions League, ha trovato la vittoria e prosegue la sua serie di risultati positivi. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con l’Inter che ha segnato due reti e consolidato la propria posizione in classifica.

L'Inter dimentica l'eliminazione dalla Champions League e riprende la sua marcia verso il suo 21esimo scudetto. Nell'ultimo anticipo del sabato della 27esima giornata i nerazzurri hanno battuto facilmente il Genoa a San Siro per 2-0 portandosi momentaneamente a +13 sui cugini del Milan. A decidere il match le reti di Dimarco al 31esimo e di Calhanoglu (rigore) al 70esimo. Per i liguri una battuta d'arresto che li lascia a 27 punti in graduatoria, 14esimi con soli tre punti in più rispetto alla zona retrocessione. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (dal 67' Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (dal 76' Frattesi), Mkhitaryan (dal 59' Calhanoglu), Dimarco; Bonny (dal 76' Diouf), Thuram (dal 59' Esposito).