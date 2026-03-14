Inter Atalanta 1-1 | finisce qui altro stop per i nerazzurri tra le polemiche

Alle 15 si è giocata a San Siro la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. La gara si è conclusa con il risultato di 1-1. Questa è la seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri, che hanno dovuto fare i conti con alcune polemiche durante il match. La partita è stata seguita dal vivo con aggiornamenti in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Atalanta, sfida valevole per il 29° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO nel derby contro il Milan per 1 a 0, cercano subito il riscatto. La Dea di Palladino, reduce dal pareggio per 2 a 2 contro l’Udinese si trova attualmente al 7° posto in classifica con 46 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 96? – Finisce qui, altro stop per i nerazzurri tra le polemiche 85?... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Atalanta 1-1: finisce qui, altro stop per i nerazzurri tra le polemiche Articoli correlati Inter-Juventus 3-2: i nerazzurri vincono tra le polemicheL’Inter batte 3-2 la Juventus nel Derby d’Italia valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista dell’Atalanta, stop per BonnySolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Pisa-Inter, la doppietta di Lautaro Martinez Approfondimenti e contenuti su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter, la probabile formazione contro l'Atalanta; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Vivaio: i risultati del weekend (08/03/2026). Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it Quando si gioca Inter - Atalanta?Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Inter-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it #Inter 1-1 #Atalanta : Nikola Krstovic! #InterAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook