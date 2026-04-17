Inter 3 gol vista scudetto | Cagliari schiantato nel secondo tempo

L'Inter ha battuto il Cagliari 3-0, con tre gol nel secondo tempo che rafforzano la sua posizione in classifica. La squadra guidata da Christian Chivu ha così allungato a dodici punti il distacco dal Napoli, in attesa della partita tra la squadra di Conte e la Lazio. La partita si è conclusa con una vittoria convincente per i nerazzurri, che hanno dominato nel secondo tempo.

Tre gol che sanno di scudetto per l'Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti di distacco dal Napoli, in attesa che la squadra di Conte affronti la Lazio. Thuram, Barella e Zielinski i marcatori nerazzurri, niente da fare per un Cagliari comunque propositivo e ordinato nel primo tempo, salvo poi disunirsi dopo la prima rete interista. La prima occasione nitida della gara ce l'ha l'Inter, al quarto d'ora, su una palla vagante a ridosso di Caprile che Dimarco tenta di spingere in rete a porta sguarnita, provvidenziale l'intervento di Adopo sulla linea. Manca di precisione l'Inter, che arriva spesso nella trequarti dei sardi ma senza trovare il guizzo vincente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inter, 3 gol vista scudetto: Cagliari schiantato nel secondo tempo Notizie correlate Inter, Chivu nel post gara: «Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo alzato un po’ i giri. Scudetto? Ecco cosa dico»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Bastoni dopo Cremonese Inter: «Nel secondo tempo andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta»di Redazione Inter News 24Bastoni dopo Cremonese Inter ha commentato ai media la vittoria dei nerazzurri arrivata per 2-0 grazie alle reti di Lautaro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Inter 3-4, i nerazzurri volano a +9 sul Napoli; Como - Inter (3-4) Serie A 2025; Como-Inter 3-4, Parma-Napoli 1-1: Inter, scudetto al sicuro; Como in fuga sull’Inter 2-0, ma poi perde 4-3. Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it Inter-Cagliari 3-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Thuram, Barella e Zielinski gli highlightsLa diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Tre punti contro il Cagliari e scudetto più vicino, ma l’Inter aveva già un motivo per festeggiare: la sconfitta del Como ha regalato ai ragazzi di Chivu la qualificazione aritmetica in Champions - facebook.com facebook . @Inter | Chivu: “Con il pubblico è uno scambio di energie. Io non penso al futuro ora, ma ho sempre sentito la fiducia della società” x.com