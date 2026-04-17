Installate le prime cinque ecoisole interrate le torrette coperte dai teli | Timori per gli scavi ma nessuna criticità

Sono state installate le prime cinque ecoisole interrate, con torrette coperte da teli, in un'area di Bergamo. Le colonnine attirano l’attenzione di residenti e turisti, che si fermano a osservare il loro aspetto. Si registrano alcune preoccupazioni riguardo agli scavi necessari per la posa, ma non sono state segnalate criticità o problematiche particolari. La fase di messa in opera si conclude senza incidenti o impedimenti significativi.

Bergamo. Le colonnine non passano inosservate: residenti e turisti si fermano a osservarle, incuriositi dal loro design. I commercianti potranno iniziare a utilizzarle solo a partire da settembre, al termine della fase di collaudo. Fino ad allora, e almeno fino alle prime prove di funzionamento, le torrette delle prime cinque ecoisole interrate – installate nelle ultime settimane – resteranno incellofanate. Il progetto, finanziato tramite un bando Pnrr, era stato annunciato lo scorso luglio come un passo concreto verso una gestione più moderna e ordinata dei rifiuti urbani. Le strutture, completamente interrate, emergono solo con le colonnine di conferimento e sono pensate per ridurre l’impatto visivo e migliorare il decoro urbano, eliminando i tradizionali cassonetti e il deposito dei rifiuti sui marciapiedi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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