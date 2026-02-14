Bergamo lunedì al via i lavori per prime ecoisole interrate intelligenti | cinque nuovi punti di raccolta

A Bergamo, lunedì 16 febbraio, partiranno i lavori per installare la prima ecoisola interrata intelligente, causa l’esigenza di migliorare la gestione dei rifiuti nelle zone commerciali. La nuova struttura sorgerà in via San Francesco d’Assisi 2 e sarà la prima di cinque punti di raccolta all’avanguardia previsti in città. Questi sistemi moderni consentiranno di facilitare lo smaltimento e ridurre gli errori nella differenziazione dei rifiuti.

Bergamo. Inizieranno lunedì prossimo 16 febbraio (e fino al 9 marzo), in via San Francesco d’Assisi 2, i lavori per la realizzazione della prima delle cinque ecoisole interrate intelligenti previste in città: punti di raccolta di ultima generazione pensati per rendere più semplice e corretta la gestione dei rifiuti, in particolare a servizio delle attività commerciali. Entro il mese di giugno le nuove ecoisole saranno poi posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzocimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigianilargo Belotti (Centro), e in via Longo (Borgo Santa Caterina). La scelta delle aree tiene conto della forte concentrazione di negozi, attività turistiche e residenze, contesti caratterizzati da un significativo afflusso di persone e, di conseguenza, da una maggiore produzione di rifiuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo rinnova la sua strategia per la gestione dei rifiuti, con l’introduzione di cinque ecoisole interrate, interventi di pulizia strade e iniziative contro i mozziconi.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Completamento lavori rifacimento della pavimentazione lungo la via Colleoni e in Piazza Vecchia: modificata la viabilità; Vincere premi pedalando, al via la nuova edizione di 'Pin Bike': a Bergamo si uniscono Seriate e Torre Boldone; De Ketelaere operato per la lesione al menisco. Al via la riabilitazione; Disallineamento dentale? 10 febbraio Smile Day in Humanitas Medical Care di Bergamo.

Bergamo, lunedì al via i lavori per prime ecoisole interrate intelligenti: cinque nuovi punti di raccoltaSaranno pronte entro giugno: si parte da via San Francesco d'Assisi. Quasi un milione di euro di finanziamento PNRR ... bergamonews.it

Bergamo, partono i lavori per le ecoisole interrate: «Così via i rifiuti dai marciapiedi»Il cantiere da lunedì 16 febbraio in via San Francesco d'Assisi. L'intervento finanziato dal Pnrr per la raccolta differenziata di negozi, b&b e case vacanza ... bergamo.corriere.it

Lunedì 9 febbraio, il Presidente Giacomo Angeloni ha ufficialmente consegnato il contributo di . all’associazione Acli Bergamo per il progetto “ ", realizzato nell’ambito del Bando Crowdfu facebook