Prime ecoisole interrate a Bergamo | cinque nuovi punti di raccolta rifiuti - Ecco dove

IL CANTIERE. Inizieranno lunedì prossimo 16 febbraio, e dureranno fino al 9 marzo, in via San Francesco d’Assisi 2, i lavori per la realizzazione della prima delle cinque ecoisole interrate intelligenti previste in città: punti di raccolta di ultima generazione pensati per rendere più semplice e corretta la gestione dei rifiuti, in particolare a servizio delle attività commerciali. Entro il mese di giugno le nuove ecoisole saranno poi posizionate anche in via Rubini (Borgo Palazzocimitero), via Ghislanzoni 18 e via Partigianilargo Belotti (Centro), e in via Longo (Borgo Santa Caterina). La scelta delle aree tiene conto della forte concentrazione di negozi, attività turistiche e residenze, contesti caratterizzati da un significativo afflusso di persone e, di conseguenza, da una maggiore produzione di rifiuti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo rinnova la sua strategia per la gestione dei rifiuti, con l’introduzione di cinque ecoisole interrate, interventi di pulizia strade e iniziative contro i mozziconi.

