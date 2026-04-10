Dopo la partita tra Roma e Pisa, terminata con un risultato di 3-0 a favore dei giallorossi, Hermoso ha parlato in conferenza stampa. Ha affermato che per la squadra è fondamentale vincere, anche se ci sono ancora altre partite da giocare. La squadra si prepara a disputare sei finali, come ha dichiarato l’atleta, sottolineando l’importanza di affrontarle con determinazione.

Terminata la gara tra Roma e Pisa. A tal proposito ecco le parole in conferenza stampa di Hermoso: “Per noi è importante vincere, ma ci mancano altre partite. Quelle delle prossime settimane sono importantissime, sono sei finali che giocheremo fino alla morte. Infortuni? Non stavo bene fisicamente, per me l’importante è aiutare la squadra e mi è dispiaciuto non poterlo fare. Quando hai una lesione e un dolore così forte non puoi fare altro che accettarlo”. Ha poi continuato: “Temiamo entrambe, ma per storia la Juventus. Sono squadre diverse e allo stesso tempo importanti. La pressione però per la Juventus è una cosa abituale”. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa 3-0, Hermoso in conferenza stampa: “Giocheremo sei finali fino alla morte”

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