Tutto vero. Dopo l’incidente in cui sono rimaste ferite due persone si era allontanato. Un ’pirata’ della strada, insomma. Che non si era curato di scendere a vedere se qualcuno aveva bisogno di aiuto. Di capire quanto gravi erano le conseguenze del suo comportamento al volante. Per questo il 29enne di Poggibonsi era finito sotto processo, difeso dall’avvocato Alessandro Alunni. Lesioni stradali e fuga del conducente, i reati contestati all’uomo. Quel giorno, era il 21 gennaio 2024, stava transitando sulla Sp 1 di San Gimignano in località Fosci, in direzione Poggibonsi. Aveva tamponato una Volkswagen Polo guidata da una donna che aveva riportato consenguenze poi giudicate guaribili in tre giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tampona una macchina e scappa. Ma i carabinieri lo rintracciano. Lui risarcisce la ferita: prosciolto

