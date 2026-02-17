Tampona l' auto guidata da una donna incinta e scappa | si cerca il pirata con la droga nell' auto

Un uomo ha tamponato un’auto con a bordo una donna incinta e subito dopo è fuggito, lasciando il veicolo incidentato in via Roma. La polizia lo ha inseguito lungo le strade della città, ma lui ha abbandonato la macchina e si è dileguato tra la gente. Dentro l’auto abbandonata sono stati trovati alcuni grammi di droga, che potrebbero essere collegati al suo comportamento.

Ha tamponato un auto guidata da una donna incinta ed è scappato. Inseguito dalla polizia locale ha poi abbandonato l'auto in strada e si è dileguato. All'interno del veicolo gli agenti hanno trovato cocaina e hashish. È accaduto martedì 17 febbraio a Meda, lungo via Indipendenza. Senza indugio la donna ha però deciso di non lasciarlo fuggire e subito dopo l'impatto ha incominciato a seguirlo a distanza mettendosi in contatto nel frattempo con la polizia locale. A intervenire sono stati due equipaggi che, grazie alle indicazioni fornite dalla donna, sono riusciti a intercettare l'auto dell'uomo in via Icmesa.🔗 Leggi su Monzatoday.it

