Una giovane donna italiana di 26 anni è deceduta all'ospedale di Innsbruck a causa delle ferite riportate in seguito a una valanga in val Ridanna. La vittima, di nome Laura Santino, era stata ricoverata dopo l'incidente avvenuto durante un’escursione in montagna. I soccorritori avevano recuperato il suo corpo tra la neve poco prima che arrivasse a Innsbruck.

Arrivano terribili notizie dall'ospedale Innsbruck, dove nella notte la giovane Laura Santino è morta per i danni riportati dopo essere stata travolta dalla valanga. Il bilancio, pertanto, sale a tre morti. Già nella giornata di ieri – sabato 21 marzo – si parlava di due vittime, il 62enne Martin Parigger, guida alpina, e il 56enne Alexander Froetscher. Una vera e propria tragedia quella che ha colpito la val Ridanna, in Alto Adige. La slavina si è staccata intorno alle 11.40 di ieri sul monte Hohe Ferse, tra Val Ridanna e Val di Racines. La spessa neve e i detriti hanno travolto 25 scialpinisti appartenenti a vari gruppi, provocando tre morti e quattro feriti, di cui alcuni gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valanga in val Ridanna, è morta l'italiana di 26 anni ricoverata a Innsbruck

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