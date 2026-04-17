Innovazione digitale e formazione | al via importante aggiornamento odontoiatrico

Nella prima metà di aprile si terrà un evento dedicato all’aggiornamento professionale nel settore odontoiatrico, rivolto a odontoiatri, igienisti dentali e assistenti di studio. L’appuntamento si svolgerà nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile e si concentrerà su temi relativi a innovazione, digitale e formazione. L’evento prevede sessioni di approfondimento e convegni rivolti a figure professionali del settore.

Si svolgerà nei giorni venerdì 17 e sabato 18 aprile un importante appuntamento dedicato all’aggiornamento professionale in ambito odontoiatrico, che coinvolgerà odontoiatri, igienisti dentali e assistenti di studio odontoiatrico (Aso).L’evento “Innovazioni cliniche e digitali nell’odontoiatria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Medicina di laboratorio: "Innovazione digitale con formazione del personale" L'Abruzzo a Firenze per Didacta: innovazione e formazione al servizio degli insegnantiAbruzzo di nuovo protagonista a Didacta, l’evento che promuove l’accessibilità all’istruzione, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Medicina di laboratorio: Innovazione digitale con formazione del personale; Unisi Future Skills: al via le attività formative; Oltre 12mila cittadini raggiunti dal progetto di facilitazione digitale dell’area urbana di Vicenza; COMPETENZE & INNOVAZIONE – II edizione. UniMarconi: il valore dell’innovazione digitale tra rigore accademico e visione socialeL’evoluzione del sistema universitario italiano ha attraversato, negli ultimi vent'anni, una trasformazione profonda, segnata dall'ingresso di nuove metodologie di trasmissione ... ilmessaggero.it Nasce a Torino la Digital Revolution House: polo d’innovazione e formazione nell’era dell’AIUn nuovo spazio dedicato alla ricerca e alla formazione nel campo dell’innovazione digitale sta prendendo forma a Torino. Si tratta della Digital Revolution House (DRH), progetto realizzato grazie a ... primaonline.it A volte l’innovazione nasce osservando un problema da vicino. È quello che è successo a Mia Heller, una studentessa 18enne della Virginia, che ha progettato un sistema capace di rimuovere circa il 96% delle microplastiche dall’acqua potabile. Tutto è inizia facebook #GreenEnergyDay 2026, visite in #Piemonte tra impianti e innovazione energetica x.com