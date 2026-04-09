Una recente iniziativa nel campo della medicina di laboratorio si concentra sull’introduzione di tecnologie digitali e sull’aggiornamento del personale attraverso programmi di formazione dedicati. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e la precisione delle analisi di laboratorio, integrando strumenti di intelligenza artificiale. L’intervento coinvolge strutture sanitarie di diverse regioni e mira a rendere più efficace la gestione dei dati e l’interpretazione dei risultati clinici.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Innovazione digitale, intelligenza artificiale (Ai), qualità dei processi e sostenibilità dei modelli organizzativi: sono questi i temi al centro della II Conferenza strategica della Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica – Medicina di laboratorio (Sibioc), che si è svolta a Milano il 25 e 26 marzo. Nella due giorni dedicata al ruolo sempre più centrale di questa disciplina nei percorsi diagnostico-assistenziali, si sono confrontati professionisti del settore, istituzioni e stakeholder del Servizio sanitario nazionale. Durante l'evento - riferisce una nota - si è voluto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medicina di laboratorio: "Innovazione digitale con formazione del personale"

Kiranet guida l’innovazione nella sanità digitale: in Campania tre progetti per la medicina del futuroIn Campania stanno prendendo forma tre progetti innovativi nel campo della salute digitale, sviluppati grazie al supporto di risorse pubbliche...

Stretto di Messina laboratorio creativo tra arte e digitale: nasce MediTechnè per giovani e innovazioneUn progetto che prende forma nello Stretto di Messina e lo trasforma in un laboratorio permanente di creatività contemporanea, dove arte, innovazione...

EP.54 - Dall'IRCCS al Mondo: Quando l'Innovazione della Ricerca Parla Italiano - con Gianni Bonelli

Temi più discussi: Sanità, all’Ospedale di Bergamo intelligenza artificiale e automazione; Genetica medica, dall’innovazione alla pratica clinica: la visione di Paola Grammatico; Diagnostica oncologica di precisione e analisi cliniche: all’ospedale Papa Giovanni due strumenti al top in Europa; Personalizzazione, equità e innovazione: come cambia l’oncologia. Berardi (Aiom): Costruire percorsi sui bisogni dei pazienti.

Medicina di laboratorio: Innovazione digitale con formazione del personalePresidente Sibioc, ‘evolvere da ruolo di esecutore a figura principale della diagnostica integrata’ ... adnkronos.com

Medicina di laboratorio: si punta su innovazione tecnologica e sostenibilitàRafforzare il ruolo della medicina di laboratorio all’interno del Servizio sanitario nazionale, dare il proprio contributo per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) e promuovere ... repubblica.it

A Bolzano "Mountain Clinic", l'ambulatorio di medicina per l'alta quota. Videoservizio. https://www.ladige.it/video/a-bolzano-mountain-clinic-l-ambulatorio-di-medicina-per-l-alta-quota-1.4337012p=1 - facebook.com facebook