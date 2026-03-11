L' Abruzzo a Firenze per Didacta | innovazione e formazione al servizio degli insegnanti

L'Abruzzo partecipa a Didacta, l’evento dedicato all’innovazione e alla formazione degli insegnanti, che si tiene alla Fortezza da Basso di Firenze fino a venerdì 13 marzo. L’area dedicata alla regione presenta iniziative e progetti rivolti al settore scolastico, con l’obiettivo di promuovere nuove metodologie e strumenti didattici. La partecipazione dell’Abruzzo si inserisce nel programma di questa manifestazione.