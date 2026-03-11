L' Abruzzo a Firenze per Didacta | innovazione e formazione al servizio degli insegnanti
L'Abruzzo partecipa a Didacta, l’evento dedicato all’innovazione e alla formazione degli insegnanti, che si tiene alla Fortezza da Basso di Firenze fino a venerdì 13 marzo. L’area dedicata alla regione presenta iniziative e progetti rivolti al settore scolastico, con l’obiettivo di promuovere nuove metodologie e strumenti didattici. La partecipazione dell’Abruzzo si inserisce nel programma di questa manifestazione.
Abruzzo di nuovo protagonista a Didacta, l’evento che promuove l’accessibilità all’istruzione, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino a venerdì 13 marzo. Lo spazio espositivo regionale è presente all’interno del stand della Conferenza delle Regioni organizzato da Tecnostruttura e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Articoli correlati
Didacta Italia 2026 dall’11 al 13 marzo a Firenze. Omaggio a Collodi e Pinocchio. Focus su maturità, Indicazioni e innovazioneCon nota del 18 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che dall’11 al 13 marzo 2026 si terrà a Firenze, presso la Fortezza da...
Leggi anche: La scuola del futuro è realtà: a Firenze torna Didacta, tra formazione e tecnologia
Una raccolta di contenuti su L'Abruzzo a Firenze per Didacta...
Temi più discussi: Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina: la Delegazione Abruzzo celebrata a Firenze; Premio 5 Stelle d'Oro della Cucina: la Delegazione Abruzzo celebrata a Firenze; Porsche rafforza la rete in Toscana e Abruzzo con i Centri di Firenze, Arezzo e Pescara; Pasta: dall’Abruzzo a Rosenheim, vince il tortellino di Matteo Gialloreto.
Istruzione: l'Abruzzo presente a Didacta, la fiera della scuolaSantangelo: la presenza a Firenze è parte di una strategia della Regione Abruzzo per l’accessibilità ai servizi legati all’istruzione e alla formazione ... ekuonews.it
L'Abruzzo a Firenze per Didacta: innovazione e formazione al servizio degli insegnantiPer il secondo anno consecutivo la Regione sarà all'evento che promuove l’accessibilità all’istruzione. L'assessore Santangelo: Vogliamo ampliare l'offerta per i nostri studenti e garantire ai docent ... ilpescara.it
Ieri in Abruzzo, tra Avezzano e L’Aquila, per parlare di riforma della giustizia con tanti amici e militanti. Una riforma che vuole liberare la magistratura dalla politica e i magistrati dal giogo delle correnti. Perché anche per chi indossa una toga deve valere una re - facebook.com facebook
Mercoledì #11marzo #AllertaGIALLA meteo-idro in Umbria, Abruzzo e Molise Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com