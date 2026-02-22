Infortunio Hermoso | il difensore della Roma dà forfait nel riscaldamento Le ultimissime verso la Juve

Infortunio Hermoso: il difensore della Roma dà forfait nel riscaldamento. Le ultimissime sulle condizioni dell’ex Atletico verso la Juve. Nuova tegola per la Roma di Gian Piero Gasperini, che perde un pezzo pregiato proprio a ridosso del fischio d’inizio della sfida contro la Cremonese. Mario Hermoso, che avrebbe dovuto ritrovare una maglia da titolare per guidare il reparto arretrato, è stato vittima di un problema muscolare durante la fase di riscaldamento. Lo spagnolo ha avvertito un fastidio acuto che lo ha costretto a dare immediatamente forfait, obbligando lo staff tecnico a un cambio dell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Roma, Ferguson verso il forfait: Hermoso in pole per UdineEvan Ferguson rischia di saltare anche la prossima partita a Udine.

Hermoso-Folorunsho: il difensore della Roma risponde agli insultiMario Hermoso, difensore della Roma, rompe il silenzio sulla rissa con Folorunsho, centrocampista del Cagliari tifoso laziale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma, Hermoso verso il rientro: è sfida con Ghilardi per un posto in difesa; Perché Soulé, Dybala, Hermoso e Koné non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no; Ansia Wesley: attesa per gli esami. Tornano Hermoso e Koné; Infortunio Hermoso - Il difensore verso il rientro con la Cremonese.

Roma, nuovo infortunio per Hermoso: le sue condizioniIl dubbio Hermoso accompagna l’avvicinamento della Roma alla sfida con il Cagliari, con Gian Piero Gasperini già costretto a ragionare su un piano alternativo. Anche ieri lo spagnolo ha mostrato evide ... fantacalcio.it

Roma, infortunio Hermoso: lesione all’ileopsoas, quante partite salta. Massara torna su DragusinTegola per la Roma che perde Mario Hermoso per un mese. Lo spagnolo ieri a Torino è uscito per un infortunio al 23’ e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas ... ilmessaggero.it

Ecco gli undici titolari scelti da mister #Gasperini per la sfida contro la #Cremonese allo Stadio Olimpico. Manu #Konè torna titolare in campionato dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori. Torna anche #Hermoso. #ASRoma x.com

Mario Hermoso pronto a tornare in campo! Il difensore spagnolo ha superato l'infortunio al piede e sarà convocato per la partita contro la Cremonese, domenica 22 febbraio alle 20:45. Una grande notizia per Gasperini, che ritrova una risorsa fondament - facebook.com facebook