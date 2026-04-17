Il giocatore ha subito un infortunio che ha richiesto un intervento di controllo presso il centro medico della squadra. Il responsabile del centro ha confermato che non ci sono complicazioni e che l’atleta potrà riprendere l’attività senza difficoltà. Nessuna indicazione su tempi di recupero o dettagli specifici riguardo alla natura dell’infortunio è stata fornita. La gestione della situazione prosegue sotto stretta sorveglianza medica.

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© Juventusnews24.com - Infortunio Milik, il General Manager del J Medical fa chiarezza: «Nulla di particolare, potrà riprendere senza problemi»

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