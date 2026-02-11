Aree idonee la Regione potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge
La Regione Emilia-Romagna può tornare a lavorare sul progetto di legge per la localizzazione degli impianti rinnovabili nel territorio. Dopo una pausa, l’ente ha deciso di riprendere l’iter, anche se con alcune modifiche. Ora si aspetta di capire come cambieranno le regole e quando il testo potrà essere approvato definitivamente.
Dopo una fase di sospensione, la Regione Emilia-Romagna potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge per la “Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale” (aree idonee), sebbene con delle modifiche. Rispetto, infatti, a quanto previsto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Emilia Romagna aree idonee
Idee non idonee del decreto “aree idonee”
Aree idonee e rinnovabili: la giustizia amministrativa scioglie i nodi interpretativi e spinge la transizione energetica
La giustizia amministrativa ha chiarito i dubbi sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.
Ultime notizie su Emilia Romagna aree idonee
Argomenti discussi: Transizione energetica e aree idonee, nuovo sit-in: La Regione impugni la legge nazionale; Aree idonee: la Sardegna pronta a una nuova impugnazione, l’Emilia-Romagna lavora a un disegno di legge; Popolo Pratobello 24 di nuovo in piazza, 'Regione impugni dl aree idonee'; Albasi (Pd): Sull’eolico al Crociglia Il baricentro della decisione resta a Roma.
Aree idonee, riparte l’iter della legge regionale sulle rinnovabiliLa Regione Emilia-Romagna potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge sulla Localizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale, noto come legge ... chiamamicitta.it
Aree idonee, la Sardegna potrebbe impugnare il dl 175La presidente Todde annuncia una revisione dell'impianto normativo sulla base dei rilievi della Corte costituzionale. Si rischia un nuovo scontro col governo ... qualenergia.it
Una recente decisione della giustizia amministrativa chiarisce uno dei nodi più discussi nella disciplina delle fonti rinnovabili: i criteri per individuare le cosiddette “aree idonee” non vanno cumulati, ma applicati in modo alternativo. - facebook.com facebook
Rischia di aprirsi un nuovo contenzioso legale sulle aree idonee tra il governo e la Sardegna. Secondo fonti della Regione, sentite da QualEnergia.it, il dl 175 che ha fissato i ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/UawuST #areeidonee x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.