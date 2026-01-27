Infortunio Barella Chivu fa chiarezza in conferenza stampa | il punto sulle condizioni del centrocampista

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Barella in seguito al suo infortunio, durante la conferenza stampa.

L'infortunio di Barella ha preoccupato i tifosi dell'Inter, che dovranno fare a meno del centrocampista nella prossima partita contro il Borussia Dortmund.

