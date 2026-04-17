Infortunio Bastoni l’Inter ha un piano per recuperare al meglio il difensore dopo la botta nel derby | ecco quale

Dopo l’infortunio subito durante il derby, l’Inter ha messo in atto un piano di recupero per il difensore. La società ha avviato un percorso mirato per garantire il miglior recupero possibile, concentrandosi sulla riabilitazione dello stinco colpito durante la partita. Le procedure comprendono un trattamento specifico e un monitoraggio continuo per valutare i progressi nel tempo. La squadra medica segue attentamente ogni fase del percorso di recupero.

di Paolo Moramarco Infortunio Bastoni, l’Inter ha un piano per recuperare al 100% il difensore dopo la botta rimediata nel derby allo stinco: ecco quale. In vista del match di questa sera contro il Cagliari, Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter, è alle prese con il recupero dopo un infortunio che lo ha costretto a rallentare nelle ultime settimane. La botta ricevuta allo stinco, in un contrasto di gioco con Rabiot durante il derby, aveva provocato un problema alla caviglia, costringendo il giocatore a proseguire con il dolore e a non allenarsi mai al 100%, scendo comunque in campo seppur non al meglio. Un gesto che ha inevitabilmente inciso sulla sua condizione fisica, portando a un lieve scadimento della forma.🔗 Leggi su Internews24.com

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