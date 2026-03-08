Infortunio Bastoni | scontro durissimo con Rabiot il difensore ha la peggio Le sue condizioni dopo Milan Inter

Durante la partita tra Milan e Inter, Bastoni è stato coinvolto in uno scontro violento con Rabiot, che lo ha fatto uscire dal campo in condizioni doloranti. L'incidente è avvenuto durante il secondo tempo e ha richiesto l'intervento dei sanitari per stabilizzare il difensore prima del suo allontanamento dal terreno di gioco. Le sue condizioni sono ancora da valutare.

